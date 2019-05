Leipzig

In sechs Fällen soll ein unbekannter Täter ältere Menschen um ihr Erspartes betrogen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlug der Betrüger im gesamten Leipziger Stadtgebiet zwischen Juni und November 2018 zu.

An den Wohnungstüren der Opfer gab er sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse oder des MDKs aus, um Zutritt zu den Wohnungen zu bekommen. In einigen Fällen gelang es ihm, an Geldkarte und PIN zu gelangen, in anderen Wohnungen stahl er Bargeld oder verlangte eine angebliche Beratungsgebühr. Bei allen Opfern erbeutete der Täter jeweils mindestens mehrere hundert Euro.

Fahdnung, Polizei, Leipzig Quelle: polizei leipzig

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die den Täter anhand der Abbildungen identifizieren oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von fbu