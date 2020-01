Leipzig

Ein 45-jähriger Mann ist am Montag bei einem Einbruch im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann inzwischen festgenommen.

Demnach hatte ein 39-jähriger Anwohner der Gabelsberger Straße gegen 23.40 Uhr Geräusche gehört. Im Treppenhaus traf er schließlich einen ihm unbekannten Mann. Nachdem er den 45-Jährigen angesprochen hatte, griff dieser den 39-Jährigen mit einem Hammer an.

Der Hausbewohner konnte der Attacke ausweichen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Derzeit wird vermutet, dass er sich mit Hilfe des Hammers Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft hatte und dabei gestört wurde, als er Kellerräume aufbrechen wollte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll er in den kommenden Tagen in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden.

