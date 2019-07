Leipzig

Neben Schuhen und einem Notebook hat ein Täter bei einem Wohnungseinbruch das Fahrzeug einer Bewohnerin gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drang der Unbekannte am Sonntag zwischen 14 und 18.45 Uhr in eine Wohnung in der Gustav-Mahler-Straße ein und durchsuchte in allen Zimmern das Mobiliar.

Dabei fand er auch einen Autoschlüssel und flüchtete mit dem Fahrzeug der Bewohnerin. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe einer vierstelligen Summe entstanden.

Von fbu