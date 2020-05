Leipzig

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Leipzig-Connewitz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf einer Gassi-Runde mit seinem Hund, als es im Wald in der Nähe der Apitzschgasse einem Fremden begegnete.

Der Mann entblößte sich, zeigte dem Mädchen sein Geschlechtsteil und lief ihm hinterher. Die 13-Jährige bat daraufhin zwei Passanten in der Nähe um Hilfe. Während einer die Polizei rief, verfolgte der zweite den Tatverdächtigen. Die Beamten konnten den Mann wenig später ausfindig machen. Es handelte sich um einen 32-Jährigen, gegen den nun wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt wird.

Von fbu