Mann fährt auf Dach von Leipziger Regionalbahn mit

Leipzig

Zustände wie im Wilden Westen oder in einem James-Bond-Film: Am Dienstagmittag haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Haltepunkt Leipzig-Möckern einen jungen Mann vom Dach einer Regionalbahn geholt. „Zugestiegen“ war der 31-Jährige im Hauptbahnhof.

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Leipzig vom Mittwoch war der gefährlichen Einlage eine Ticketkontrolle vorausgegangen, bei der die Zugbegleiterin feststellte, dass der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Sie verwies den Schwarzfahrer bei einem Halt im Hauptbahnhof aus der Bahn. Doch der Mann war nicht bereit, seine Tour zu beenden – und wechselte auf das Dach des hinteren Zugabteils. In Möckern wurde er dann vom Triebfahrzeugführer und einem weiteren Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgefordert, unverzüglich herunterzuklettern. Das tat der 31-Jährige nur widerwillig. Erst attackierte er die beiden Bahn-Angestellten mit deftigen Worten, dann mit blanken Fäusten. Schließlich warf er mit harten Schottersteinen nach ihnen. Eines der beiden Opfer musste später vom Rettungsdienst medizinisch behandelt werden.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann vorübergehend fest. Die Behörde leitete ein Ermittlungsverfahren ein – wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, wegen Körperverletzung, Nötigung und Hausfriedensbruch. Aufgrund des Vorfalls musste die Strecke zeitweilig gesperrt werden – mit der Folge, dass sieben Züge eine Verspätung von insgesamt 83 Minuten hatten.

Die Bundespolizei wies am Mittwoch noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren von 15 000-Volt-Oberleitungen hin. Es reiche aus, sich in der Nähe dieser Leitungen aufzuhalten, um in Lebensgefahr zu schweben.

Von dom