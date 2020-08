Mann im Leipziger Osten mit abgebrochener Glasflasche bedroht

Leipzig

Ein Streit zwischen einem 27-jährigen Mann und vier Beschäftigten einer Bar in der Eisenbahnstraße eskalierte am Dienstagabend gegen 22 Uhr, als sich zwei Männer einmischten. Einer von ihnen ging auf den 27-Jährigen zu und versuchte, ihn mit einer abgebrochenen Flasche in den Bauch zu stechen, was ihm aber nicht gelang. Der andere schlug dem 27-Jährigen daraufhin ins Gesicht und traf ihn am linken Auge. Der so massiv Bedrängte konnte danach flüchten und sich in Sicherheit bringen. Die Polizei ermittelt wegen nun gefährlicher Körperverletzung.

Von ks