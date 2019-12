Leipzig

In der Nacht zu Samstag ist im Leipziger Zentrum ein Mann von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei verletzte er sich am Kopf, wie die Polizei am Morgen auf Anfrage der LVZ bestätigte.

Demnach sei ein Fahrgast gegen 0.54 Uhr am Goerdelerring aus der Straßenbahn der Linie 1 gestiegen. Um auf die andere Seite der Haltestelle zu gelangen, torkelte der offenbar alkoholisierte Mann vor der Tram über die Gleise. Als die Bahn die Weiterfahrt aufnahm, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall erlitt der Mann eine Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An der Straßenbahn entstand ein Loch in der Frontscheibe. Die Tram konnte ihre Fahrt nach Lausen nicht fortsetzen. Dadurch kam es auch bei anderen Bahnen zu Verzögerungen.

Von RND/iro