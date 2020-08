Mann in Leipzig-Gohlis mit Messer schwer verwundet

Leipzig

Ein 34-jähriger Mann ist am Montag im Leipziger Stadtteil Gohlis schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, griffen gegen 19.30 Uhr zwei unbekannte Männer den 34-Jährigen in der Nähe der Kreuzung Lindenthaler Straße und Georg-Schumann-Straße an.

Die beiden Täter konnten fliehen. Der Mann wurde mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Aktuell versucht die Polizei den genauen Tathergang nachzuvollziehen und die Ereignisse vor der Auseinandersetzung zu ermitteln.

Von tsa