Mann in Leipzig mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein erwischt

Leipzig

Die Polizei hat am Sonntag im Leipziger Stadtteil Plagwitz einen 32-jährigen Mann gestellt, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Nach Angaben der Behörde wollten die Beamten den Autofahrer gegen 20.10 Uhr in der Karl-Heine-Straße in einer routinemäßigen Kontrolle überprüfen. Der Mann versuchte jedoch zu fliehen.

Als die Polizisten den 32-Jährigen kurz daraufstellten, fanden sie heraus, dass seine Kennzeichen zu einem anderen Wagen gehörten und der Mann ohne Führerschein unterwegs war. Ein Drogentest reagierte positiv aus Marihuana und Methamphetamine.

Eine Richterin ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei wurden neben drogenähnlichen Substanzen ein Messer und ein als gestohlen gemeldetes E-Bike gefunden. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt, unter anderem wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von tsa