Mann klettert auf Brückenkonstruktion und wirft mit Kleidung

Leipzig

Ein Mann hat am späten Samstagnachmittag auf der Brandenburger Brücke in Leipzig Polizei und Feuerwehr knapp drei Stunden lang in Atem gehalten. Die zum Teil entkleidete Person befand sich nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig vom Sonntag beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Brückenkonstruktion über der Fahrbahn und warf mit Kleidungsstücken um sich. Vorsorglich erfolgte die Sperrung des kompletten Verkehrs auf der Brücke und im Bereich der darunterliegenden Gleise. Spezialkräfte, darunter die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes, kamen zum Einsatz und konnten den 31-Jährigen gegen 19.35 Uhr in ihre Obhut nehmen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dom