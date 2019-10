Leipzig

Ein 60-Jähriger hat am Dienstagvormittag in Leipzig-Mölkau vermutlich einen offenen Brand in einem Einfamilienhaus gelegt, während sich seine Schwiegermutter in einer Einliegerwohnung im Obergeschoss des Hauses befand. Laut Polizei führte der einzige Fluchtweg der Frau über eine Holztreppe ins Erdgeschoss des Hauses.

Nachdem er das Feuer gegen 10.30 Uhr legte, begab sich der mutmaßliche Brandstifter in eine geschlossene Garage im Keller des Hauses und setzte sich in ein Auto. Wie sich herausstellte, war der Mann stark betrunken. Er und seine 87-jährige Schwiegermutter mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Gegen den Mann wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Von ebu