Leipzig

Ein Mann hat in der Nacht zu Donnerstag einen Alarm im Leipziger Citytunnel ausgelöst und so für Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Der 43-Jährige soll gegen 3.15 Uhr am Bayrischen Bahnhof einen Feuermelder in der Nähe des Fahrstuhls eingeworfen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Das sei Videoaufzeichnungen zu entnehmen.

Als der Alarm ausgelöst wurde, fuhren Feuerwehr und Polizei zum Bayrischen Bahnhof. Statt eines Brandes entdeckten die Beamten den Verdächtigen, der verwirrt umherlief. Er sei nach Abschluss der Maßnahmen in eine Klinik gebracht worden, hieß es. Wegen des Alarms kam es bei zwei S-Bahnen zu einer Verspätung von 23 Minuten.

Von jhz