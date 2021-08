Mann mit 1,4 Promille liefert sich Verfolgungsjagd mit der Leipziger Polizei 

Leipzig

Ein Mann hat sich unter Alkohol am Samstagabend mit der Leipziger Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert, bei der sein Wagen und ein Streifenwagen beschädigt wurden. Die Beamten gingen zunächst einem Zeugenhinweis nach, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilt. Danach soll ein Mann ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer eines Autos in der Nähe der Gottschedstraße gesehen worden sein. Als die Beamten den 25-Jährigen kontrollieren wollten, floh dieser, bis er mit seinem Auto mit einen Lichtmast und anschließend noch einem Polizeiwagen zusammenstieß.

Nach dem Unfall versuchte er, zu Fuß zu entkommen, wurde aber von den Beamten in einer Parkanlage gestellt. Bei einem Alkoholtest stellten die Polizisten fest, dass der Mann 1,4 Promille im Blut hatte. Außerdem soll ein weiterer Test positiv auf Drogen ausgefallen sein, so die Polizei. Der Mann wird zudem verdächtigt, an einem illegalen Rennen teilgenommen zu haben. Der entstandene Sachschaden im Zuge der Verfolgungsjagd beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Von RND/mot