Mann mit 2,16 Promille in Leipzig unterwegs

Nachdem der 37-jährige ukrainische Fahrer bei einem Überholvorgang in der Eisenbahnstraße die Fahrbahnbegrenzung verlassen hat, wurde die Polizei auf den Mann aufmerksam und verfolgte seinen Wagen. Das Auto bog nach rechts in die Hedwigstraße ab, wo die Beamten es mit Warnblinksignal abgestellt vorfanden. Der Fahrersitz war leer, doch auf der Beifahrerseite stand der 37-Jährige und wollte in den Wagen steigen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, beteuerte der Mann, nicht der Fahrer zu sein. Die Polizisten konnten den 37-Jährigen jedoch schnell als diesen identifizieren. Aufgrund des Alkoholgeruchs wurde ein Test bei dem Fahrer durchgeführt und ergab 2,16 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er im Verdacht steht, sich länger als 90 Tage im Bundesgebiet aufzuhalten.

Die Beamten nahmen ihn mit auf das Polizeirevier Zentrum und forderten einen Dolmetscher an. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

