Leipzig

Ein Mann mit einem Kinderwagen wollte von einer Baustelle in der Querstraße in Leipzig-Zentrum eine Kabeltrommel stehlen. Dabei wurde er von einem Bauarbeiter beobachtet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sah der 42-jährige Zeuge, wie der Mann am Donnerstag gegen 14.45 Uhr das Baustellengelände betrat und die Kabeltrommel im Wert von 500 bis 600 Euro entwenden wollte.

Der Zeuge verhinderte den Diebstahl, hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Da sich herausstellte, dass gegen den 32-Jährigen bereits ein Hausverbot bestand, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Er hatte sich mehrmals unerlaubt auf der Baustelle aufgehalten.

Der ertappte Dieb gab an, dass er sich mit Erlaubnis auf dem Gelände aufhalte und eine Genehmigung von einem Bauarbeiter habe, die Kabeltrommel abzuholen. Dieser hätte die Trommel abgedeckt am hinteren Ende der Baustelle versteckt.

Die Polizei erteilte dem 32-Jährigen einen Platzverweis bis zum 20. Mai und hat Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Von fbu