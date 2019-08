Leipzig

Angriff am Leipziger Hauptbahnhof: In der Nacht zu Donnerstag ist es in der Nähe des Bürgermeister-Müller-Parks zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Nachfrage von LVZ.de. Nähere Angaben wollte sie zunächst nicht machen.

Nach LVZ-Informationen waren gegen zwei Uhr zwei Männer aneinander geraten. Einer von ihnen wurde schwer verletzt, schwebt in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter soll noch in der Nacht gefasst worden sein. Noch am Donnerstagmorgen war die Spurensicherung im Einsatz, sammelte vor Ort Hinweise. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Es ist die zweite gewalttätige Auseinandersetzung am Hauptbahnhof innerhalb weniger Tage. Erst am Sonntagmorgen war ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Er kam mit blutenden Wunden an Kopf und Hals ins Krankenhaus.

Von jhz/nöß