Leipzig

Ein Mann im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf ist am Montag erneut aufgefallen, als er Nachbarn beleidigte und mit Gegenstände bewarf. Der Mann war der Polizei bereits bekannt, die immer wieder zu dessen Wohnung ausrücken müssen.

Auch dieses Mal ordnete ein Notarzt an, den Mann einzuweisen, da er eine Gefahr für sich und andere darstellte. Der Mann verschanzte sich zunächst in seiner Wohnung, die doch die Beamten vor Ort konnten auch so zugreifen. Dabei fügte der 38-Jährige einem Polizisten mit einer Eisenstange eine Platzwunde am Kopf zu.

Beim vorherigen Einsatz konnte die Situation nicht so leicht gelöst werden. Die Polizei setzte ein Spezialeinsatzkommando ein, um den Mann aus der Wohnung zu holen. Wie damals wurde er Mann zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

