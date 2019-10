Leipzig

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Leipziger Hauptbahnhof einen ICE geplündert. Er sei am Samstag über die Gleise zu einigen in der Nähe abgestellten Zügen gelaufen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dabei wurde er jedoch von einem Bundespolizisten aus einem Zug heraus beobachtet, der eine Streife informierte.

Die Einsatzkräfte stellten den 31-jährigen Leipziger – bei sich hatte er eine prall gefüllte Tasche mit Lebensmitteln, so die Beamten. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls ermittelt.

Von jhz