Mann rastet in Leipziger Bank aus

Leipzig

In der Leipziger Innenstadt hat ein randalierender Kunde eine Mitarbeiterin mit einer Corona-Absperrung verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-Jährige am Montag gegen 14.20 Uhr in einer Filiale am Brühl Geld an einem Schalter abheben.

Als ihm eine 56-jährige Mitarbeiterin mitteilte, dass sein Konto leer sei, schlug der 29-Jährige mit seiner Faust gegen die Corona-Schutzscheibe des Schalters. Die Mitarbeiterin bekamen diese gegen den Kopf, wodurch sie Kopfschmerzen erlitt. Der Mann flüchtete anschließend, seine Personalien seien aber bekannt, hieß es. An der Scheibe entstand Schaden in unbekannter Höhe. Es wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Von nöß