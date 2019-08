Leipzig

Ein 25-Jähriger hat in Leipzig-Südost Wahlplakate heruntergerissen und wurde von Polizisten in der Nähe des Tatorts gestellt. Wie die Beamten mitteilten, entfernte der junge Mann am Donnerstag gegen 12.45 Uhr zwei Plakate an der Ecke Gerichtsweg/ Dresdner Straße.

Nach einem telefonischen Hinweis gelang es den Polizisten anhand einer Personenbeschreibung den Täter festzuhalten. Nach der Identitätsfeststellung wurde er vor Ort wieder entlassen.

Von fbu