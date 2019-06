Leipzig

Ein 21-Jähriger hat im Leipziger Zentrum am Donnerstagnachmittag zunächst seine Freundin angegriffen und dann einen Mann, der einschritt, attackiert. Wie Zeugen berichteten, war das Paar vom Hauptbahnhof aus gegen 15 Uhr in Richtung Bürgermeister-Müller-Park unterwegs, als der Mann seine 16-jährige Freundin am Hals packte und hinter sich herzog.

Retter wird Opfer

Ein 28-Jähriger bemerkte den Übergriff und zog die 16-Jährige von ihrem Freund weg. Dann drückte er den 21-Jährigen am Boden fest. Laut Polizei zog der Jüngere jedoch ein Messer hervor und versuchte den Helfer am Bauch zu verletzen. Dieser habe reflexartig ausweichen können, sodass nur ein Knopf seines Hemdes abgetrennt wurde. Er selbst blieb unverletzt.

Der 21-Jährige verließ mit Messer und Freundin daraufhin den Tatort, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizisten gestellt werden. Sie ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von lcl