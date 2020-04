Leipzig

Die Leipziger Polizei hat nach Schüssen aus einer Wohnung bei einem 66-Jährigen in der Leipziger Südvorstadt mehr als 40 Schreckschuss- und Luftdruckwaffen sichergestellt. Der Mann soll laut Zeugen am Samstag gegen 16 Uhr mehrmals aus dem Fenster seiner Wohnung in der Fichtestraße in die Luft geschossen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie bei dem Mann ein ganzes Waffenarsenal. Insgesamt 40 Pistolen, Revolver und Langwaffen habe er in seiner Wohnung gelagert, so eine Sprecherin. Zwar habe der 66-Jährige die Schreckschuss- und Luftdruckwaffen besitzen dürfen, jedoch hatte er diese nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt. Daher nahm die Polizei das Arsenal mit und zog auch seinen kleinen Waffenschein ein. Diese würden nun zur weiteren Prüfung an die zuständigen Behörden übergeben.

Wegen des Schießens aus dem Fenster wird gegen den 66-Jährigen nun ermittelt. Dies sei eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz, so die Polizei.

