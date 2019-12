Leipzig

Zwei Jugendliche und ein junger Mann sind am Sonntag in Leipzig überfallen worden. Ein 24-Jähriger schlug bei einer der Taten insgesamt vier bis fünf Angreifer in die Flucht. Die Räuber zogen ihn gegen 3 Uhr in der Straße An den Tierkliniken im Zentrum-Südost zu Boden, schlugen und traten auf ihn ein und versuchten ihm unter anderem das Handy wegzunehmen.

Der Mann setzte sich dabei nach Polizeiangaben heftig zur Wehr, so dass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Der 24-Jährige erlitt Schürf- und Platzwunden. Die Räuber waren vermutlich deutscher Herkunft, konnten aber nicht näher beschrieben werden.

Jugendliche in der Südvorstadt ausgeraubt

In der Hardenbergstraße in der Südvorstadt wurden am Sonntagabend zwei 14- und 15-Jährige ausgeraubt. Gegen 20.15 Uhr griffen zwei Unbekannte die Jugendlichen an, nahmen sie in den Schwitzkasten und drückten sie gegen eine Wand. Dabei forderten die Täter Handys, Bargeld und die Jacken. Der 14-Jährige übergab nach Polizeiangaben einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag, sein Smartphone sowie seine Jacke. Der 15-Jährige überließ den Tätern ebenfalls seine Jacke. Danach liefen die beiden Jugendlichen nach Hause und riefen die Polizei.

Die Täter waren vermutlich deutsch, etwa 16 bis 17 Jahre alt und beide schwarz gekleidet. Einer der Angreifer trug eine schwarz Jacke mit Fila-Logo, eine schwarze Mütze und einen Schlauchschal, den er über die Nase gezogen hatte. Er war etwa 1,76 Meter groß und übergewichtig. Der zweite Täter trug schwarze New-Balance-Schuhe, eine schwarze Cargo-Hose, Winterhandschuhe und ebenfalls eine schwarze Mütze. Er war schlank und etwa 1,80 Meter groß.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von nöß