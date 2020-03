Leipzig

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Ordnungsamtes sind am Mittwochnachmittag in den Leipziger Mariannen Park im Stadtteil Abtnaundorf gerufen worden. Wie ein Sprecher der Polizei LVZ.de gegenüber bestätigte, war zuvor gegen 16.30 Uhr ein Mann auf einen Baum geklettert und hatte sich geweigert wieder herunter zu kommen.

Aus der Feuerwache hieß es zudem, dass der Mann barfuß in den Wipfeln eines 25 Meter hohen Baumes hockte, als die Kameraden eintrafen. Zudem sägte er von oben aus an einem weiteren Ast. Letztendlich warteten die Polizisten nach mehrmaligem Auffordern lediglich darauf, dass er wieder nach unten kletterte. Was den Mann zu der Tat motivierte, konnten die Beamten noch nicht sagen.

Von lcl