Leipzig

An den Höfen am Brühl in Leipzig ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Polizei gekommen, als ein Mann mit einem Messer bewaffnet die Passagen betrat. Polizeisprecherin Therese Leverenz sagte gegenüber LVZ.de, dass Zeugen die Beamten alarmiert hatten, weil der Mann zuvor durch die Fleischergasse lief und mit einem Messer umherwedelte.

Als die Polizisten eintrafen, war der Mann bereits in das Einkaufszentrum vorgedrungen. Die Beamten fanden ihn jedoch nicht mehr. Am Abend sichteten sie noch die Kameraaufzeichnungen der Passagen. Mithilfe der Videos und Zeugenbefragungen hoffen sie, den Mann identifizieren zu können. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, bestätigte Leverenz. Laut Zeugen seien die Höfe zudem weiter für Passanten geöffnet (Stand: 18.55 Uhr, 03.09.2020).

Von lcl