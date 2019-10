Leipzig.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein junger Mann in Leipzig in der Gersterstraße ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurde der 23-Jährige, nur mit einer Unterhose bekleidet, in der Nähe eines Kindergartens von einem Hausmeister gefunden, unterkühlt und mit leichten Verletzungen. Er gab an, nachts mit dem Nightliner in Richtung Markkleeberg gefahren und in Markkleeberg-Ost ausgestiegen zu sein. Als er an einem Einkaufsmarkt vorbeikam, überfielen ihn vier Unbekannte und schlugen auf ihn ein. Anschließend wurde der 23-Jährige zu Boden gestoßen und ihm die Kleidung ausgezogen. Die Täter entwendeten zudem das Mobiltelefon.

Gemeinsam mit Kräften von der Kriminalpolizei suchte der Geschädigte nach dem genauen Tatort. Er führte die Beamten zu einem Spielplatz in der Gesterstraße im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von fbu