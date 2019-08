Leipzig

Ein 39-jähriger Mann hat am Sonntagmittag Notfallausrüstung aus einem Leipziger Krankenhaus in Eutritzsch gestohlen. Eine Zeugin informierte die Polizei, dass sie in der Michael-Kazmierczak-Straße einen Mann in Krankenhauskleidung beobachtet hat, der scheinbar betrunken mit seinem Auto weggefahren sei.

Später meldete sich eine Krankenschwester der Notaufnahme und berichtete, dass ein Unbekannter einen Notfallrucksack aus dem Schockraum entwendete hatte. Die Schwester sah den Mann mit dem Auto fliehen. Der Wagen ist auf einen 39-Jährigen in der Michael-Kazmierczak-Straße zugelassen.

In Gohlis trafen Polizisten den Tatverdächtigen an, der noch immer die beschriebene Krankenhauskleidung trug. Als die Beamten die Wohnung und das Auto durchsuchten, fanden sie den Notfallrucksack, sowie Medikamente und medizinische Ausrüstung. Neben Diebstahl wird gegen den 39-Jährigen nun auch wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und des Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Von tsa