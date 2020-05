Leipzig

Bei einem Raubversuch am Samstag in einem Baumarkt im Leipziger Stadtteil Plagwitz ist ein 30-jähriger Mitarbeiter leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 16 Uhr in der Gießerstraße.

Demnach beobachtete der Angestellte, wie ein 35-jähriger Mann sich zwar zunächst eine Bohrmaschine nahm, später den Markt jedoch schnell mit leeren Wagen verließ. Der 30-Jährige folgte dem vermeintlichen Kunden auf den Parkplatz. Er sprach den 35-Jährigen an, der daraufhin versuchte, den Mitarbeiter zu schlagen und zu flüchten. Der Angestellte nahm die Verfolgung auf. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Es gelang ihm jedoch, den Rucksack festzuhalten, den der Dieb dann bei der Flucht zurückließ.

Der 30-Jähriger rief schließlich die Polizei und übergab den Beamten den Rucksack. Darin befanden sich neben der gestohlenen Bohrmaschine ein Messer und ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten. Bevor die Polizisten der Spur folgen konnten, kam der 35-Jährige zum Tatort zurück und stellte sich. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes eines schweren Raubes ermittelt.

