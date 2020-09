Mann stirbt bei Arbeitsunfall im Leipziger Nordwesten

Leipzig

Ein 42-jähriger Mann ist am Donnerstag nach einem Unfall auf einem Unternehmensgelände im Leipzig Nordwesten gestorben. Laut Polizei war der Mann gegen 10.50 Uhr wegen Arbeiten auf dem Dach einer Halle.

Aus bisher unbekannten Gründen stürzte er durch eine Öffnung im Dach zehn Meter tief in die Halle. Er wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend erlag er seinen Verletzungen. Die Leipziger Kriminalpolizei und die sächsische Landesdirektion ermitteln nun die genauen Umstände.

Von tsa