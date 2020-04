Leipzig

Ein älteres Ehepaar ist am Freitag im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg vor seiner Haustür von einem Unbekannten beraubt worden, teilte die Leipziger Polizei am Montag mit. Die 63-Jährige kam gegen 17.20 Uhr gerade mit ihrem 65-jährigen Ehemann vom Einkauf in die Viktoriastraße zurück, als sie einen Mann auf Höhe ihrer Eingangstür bemerkte.

Nachdem die Eheleute in den Hausflur gelangten, folgte der Mann ihnen und ergriff die schwarze Herrenhandtasche des 65-Jährigen. In dieser befanden sich diverse persönliche Dokumente sowie eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Anschließend floh er mit seiner Beute in die Mühlstraße, doch das Ehepaar verlor ihn trotz Verfolgungsversuchen aus den Augen.

Kripo startet Zeugenaufruf

Nichtsdestotrotz beschreibt der 65-Jährige den Unbekannten als einen etwa 1,70 Meter großen Mann zwischen 20 und 30 Jahren. Zudem hätte er schwarze, lockige Haare getragen und eine athletische, sportliche Figur gehabt. Seine Jacke war dunkel und auch seine Jeans war dunkelblau. An den Füßen trug er Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei Leipzig hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei ihnen in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

