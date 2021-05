In einer scharfen Kurve im Leipziger Norden kracht ein Auto gegen eine Hauswand. Der Wagen geht sofort in Flammen auf, für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte – es gibt mehrere Theorien.

Mann in Auto verbrannt: Wie kam es zum tödlichen Unfall in Leipzig-Mockau?

