Leipzig

Am späten Dienstagabend hat ein Unbekannter auf der Landsberger Straße in Gohlis eine Straßenbahn der Linie 4 mit einer Flasche beworfen. Der Mann war zuvor auf den Gleisen gelaufen, so dass der 53-jährige Fahrer anhalten musste. Laut Polizei pöbelte der Fußgänger den Fahrer an und wich zur Seite. Als der Fahrer wieder anfuhr, warf der Unbekannte eine volle Flasche Bier gegen die Scheibe. Dabei wurde der 53-Jährige am Ellenbogen verletzt.

Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Flaschenwerfer verschwand daraufhin in Richtung Sylter Straße. Der verletzte Fahrer verständigte die Polizei und wurde zu Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn war nicht mehr einsatzbereit. Die Höhe des versursachten Sachschadens steht noch aus. Der Täter wurde als ungefähr 30 Jahre alter, 1,80 Meter großer, blasser Mann beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine Basecap.

Von ebu