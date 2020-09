Mann verletzt sich bei Reparaturarbeiten in Leipzig-Grünau schwer

Leipzig

Ein 38-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitseinsatz in Leipzig-Grünau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 17 Uhr einen Wasserschaden in einem leerstehenden Geschäft in der Stuttgarter Allee reparieren.

Als er sich in den Räumen umsah, betrat eine behelfsmäßige Abdeckung, die unter dem Gewicht zusammenbrach. Der 38-Jährige stürzte in die Tiefe. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen an den Beinen und im Beckenbereich zu. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die sächsische Landesdirektion wurde über den Arbeitsunfall informiert und die Leipziger Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen aufgenommen.

Von tsa