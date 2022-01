Mann verursacht Unfall in Seehausen – Mädchen (8) verletzt 

Leipzig

Ein 35-jähriger Fahrer eines Toyota hat am Sonnabend in Seehausen bei einem Unfall ein achtjähriges Mädchen verletzt. Der Mann befuhr die Seehausener Allee in Richtung B2, als er mit seinem Auto gegen einen geparkten Skoda einer 41-jährigen Fahrerin stieß, wie die Polizei mitteilt.

Dabei prallte der Skoda gegen das dahinter stehende Mädchen und brachte es zu Fall. Die Achtjährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Der 35-Jährige flüchtet vom Unfallort und wurde später anhand von Zeugen auf einem Parkplatz von der Polizei gefunden, so die Beamten. Der Mann soll dabei stark nach Alkohol gerochen haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Von RND/mot