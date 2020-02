Leipzig

Ein Mann ist bei einem Unfall in Leipzig-Mockau schwer verletzt worden. Ein 58-Jähriger hatte beim Abbiegen ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und so den Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei befuhr der 58-Jährige am Sonntagmittag die Rosenowstraße.

Als er nach links auf die Witkowskistraße abbiegen wollte, übersah er das ihm entgegenkommende Fahrzeug – einen dreirädrigen Kleinwagen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 33-jährige Fahrer des Wagens und wurde schwer verletzt. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Gegen den 58-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von ps