Leipzig

Ein Mann soll in einer Leipziger Straßenbahn ein Baby gewürgt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, der sich bereits am 30. Mai ereignet hat. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, sei die 29 Jahre alte Mutter zuvor am Hauptbahnhof gegen 19.45 Uhr in die Tram der Linie 4 Richtung Stötteritz eingestiegen. Etwa 13 Minuten später habe der nun gesuchte die Mann die Bahn an der Haltestelle Riebeckstraße/Stötteritzer Straße betreten.

Die Mutter stand mit einem Kinderwagen, in dem ihr sechs Monate altes Baby lag, im hinteren Bereich der Bahn. Der Mann habe die Frau kurz angeschaut und sei dann unvermittelt zum Kinderwagen gegangen. Dann soll er den Hals des Kindes ergriffen und es gewürgt haben. Die Frau habe ihn erst durch ein Tierabwehrspray zurückdrängen können. An der Endhaltestelle (Stötteritzer Bahnhof) stieg sie aus, lief nach Hause und informierte die Polizei. Das Kind blieb unverletzt.

Die Maßnahmen der Polizei vor Ort blieben erfolglos. Die Behörde sucht nun deshalb nach Zeugen und Fahrgästen. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahren alt und von südländischem Typ gewesen sein. Er habe einen schwarzen Vollbart sowie ein schwarzes Oberteil getragen und war durch ein ungepflegtes Äußeres aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 342 24 beziehungsweise (0341) 966 341 00 zu melden.

Von CN