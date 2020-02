Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem Mann, der mehrmals den Hitlergruß in einer Straßenbahn der Linie 10 in der Karl-Liebknecht-Straße gezeigt haben soll. Der Unbekannte war am Samstagnachmittag am Connewitzer Kreuz eingestiegen und verließ die Bahn, die in Richtung Innenstadt fuhr, an der Haltestelle Kurt-Eisner-Straße wieder.

Das Dezernat Staatsschutz ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Aufschluss über den Mann oder den Sachverhalt geben können. Von anderen Fahrgästen wurde er als circa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug laut Zeugenaussage eine schwarze Jacke mit Fellbesatz und eine schwarze Mütze und er hatte einen beigefarbigen Rucksack bei sich.

Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter Telefonnummer 0341/ 96 64 66 66 melden.

Von ps