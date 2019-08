Leipzig

Ein 42-Jähriger hat am Mittwoch in einem Hotel im Leipziger Zentrum einen vierstelligen Schaden auf einer Toilette angerichtet. Der Mann hatte gegen 15.45 Uhr den Gasthof in der Richard-Wagner-Straße betreten und die Toiletten im Untergeschoss aufgesucht. Dort habe er sich eine Dreiviertelstunde in einer Box eingeschlossen, teilte die Polizei mit.

Als Mitarbeiter ihn dort fanden, lag er mit blutender Nase auf dem Boden. In der Box hatte er zuvor offenbar Chaos angerichtet: Die Toilette war zerstört, Teile der Trockenbauverkleidung waren abgerissen, eine Lampe hing lose von der Decke und eine Wasserleitung war beschädigt, sodass im Toilettenbereich das Wasser abgestellt werden musste.

Der Randalierer ist der Polizei bereits als Drogenkonsument bekannt. Ein Schnelltest bestätigte, dass der Täter offensichtlich chemische Drogen im Blut hatte. Er musste sich einem weiteren Bluttest unterziehen und sich nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

Von ebu