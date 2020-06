Markranstädt

Tierquälerei, Diebstahl, Brandstiftung, Vandalismus: Die Liste der Straftaten, die Unbekannte bei einem Einbruch über Pfingsten in das Gelände des Richtungswechselvereins an der Zwenkauer Straße verübten, ist lang. Genauso lang wie die Frage nach dem Warum.

An den Vorderläufen gefesselt

Laut Polizei waren die Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen eingedrungen, hebelten alle Räume und Gehege des Vereins auf, der dort eine kleine Farm aufgebaut hat, die auch Kitakinder regelmäßig besuchen. In einem Raum brannten die Täter Gegenstände an, das Feuer erlosch jedoch wieder. „Weiterhin wurde durch Unbekannte eine Ziege an den Vorderläufen gefesselt und auf dem Gelände abgelegt“, berichtete die Polizei. Das Tier wies zudem leichte Verletzungen am Maul auf. Eine weitere Ziege und ein Meerschweinchen fehlten zudem, ebenso wie mehrere Paletten Pflastersteine vom Grundstück, das auch die Stadt nutzt. Laut Polizei liegt der Stehlschaden im mittleren vierstelligen Bereich, der Sachschaden bei etwa 3000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen Diebstahls und Tierquälerei, bittet um Hinweise unter Tel. 0341 96646666.

