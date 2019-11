Leipzig

Bei einer Razzia gegen eine internationale Bande in Leipzig sind vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und große Mengen Bargeld, Betäubungsmittel und eine Waffe sichergestellt worden. Die Beschuldigten im Alter von 26, 34, 40 und 48 Jahren stehen unter dem Verdacht, Crystal unter anderem aus den Niederlanden eingeführt und damit gehandelt zu haben, wie das sächsische Landeskriminalamt ( LKA) am Donnerstag mitteilte.

Die Razzia fand bereits am Freitag vergangener Woche im Bereich Torgauer Straße/Bautzner Straße im Stadtteil Schönefeld statt. Mehr als 160.000 Euro Bargeld, eine Maschinenpistole mit Magazin, zehn Kilo Crystal sowie Ecstasy-Tabletten und Marihuana mit einem Gewicht von fast drei Kilo stellten die Ermittler dabei sicher. Zudem wurden Unterlagen und Datenträger in den Wohnungen der Männer beschlagnahmt.

„Konspiratives Verhalten der Täter“

Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Männer kamen in eine JVA. Bereits seit April hatte die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) das internationale Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig vorangetrieben. Die Sondereinheit besteht aus Beamten des Zollfahndungsamtes Dresden und des LKA.

Trotz des „konspirativen Verhaltens der Täter“, so das LKA, konnten die Lieferwege nachvollzogen werden und der Zugriff in der vergangenen Woche erfolgen. Auch verdeckte Maßnahmen kamen dabei zum Einsatz. „Geduld, taktisches Geschick und ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz führten hier letztlich zum Erfolg“, lobte LKA-Präsident Petric Kleine die Arbeit seiner Mitarbeiter.

Zweiter Drogenfund in einer Woche

Bereits am Dienstag zuvor hatte die Polizei auf der Eisenbahnstraße eine Großrazzia wegen Steuervergehen und Schwarzarbeit durchgeführt. Dabei wurden zwei Männer festgenommen und auch mehrere Kilo Drogen sichergestellt.

Von Robert Nößler