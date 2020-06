Mauer stürzt auf Mann – 61-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Schkeuditz

Am Montag ist im Schkeuditzer Ortsteil Freiroda ein 61-Jähriger Arbeiter von einer Mauer verschüttet worden. Gegen 11 Uhr war die Feuerwehr in die Windmühlenstraße gerufen worden. Durch die Rettungsleitstelle sei auch die Polizei darüber informiert worden, dass ein Mann in Freiroda unter einer eingestürzten Mauer begraben wurde, heißt es aus der Polizei-Pressestelle.

Trotz sofortiger Bergung stirbt der Verschüttete

Demnach habe der 61-Jährige Abrissarbeiten auf einem Privatgrundstück vorgenommen, als die Mauer plötzlich einstürzte. Er wurde unter den Trümmern begraben und lebensgefährlich verletzt. Angehörige bargen ihn nach dem Einsturz sofort. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.

