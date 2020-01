Leipzig

Im Leipziger Zentrum sind am Donnerstag Unbekannte in eine Arztpraxis eingedrungen und haben neben einer Geldkassette auch mehrere medizinische Geräte gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem Inhaber der Praxis in der Hohen Straße gegen 12.50 Uhr ein Einbruchsalarm gemeldet.

Als dieser in der Praxis ankam, war die Eingangstür aufgehebelt und es fehlten eine Geldkassette, ein EKG-Gerät, samt Stethoskop und Blutdruckmanschette sowie mehrere Überweisungsscheine. Der Gesamtschaden wird auf über 500 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Von ebu