Mehr als 400 Corona-Verstöße in Leipzig

Leipzig

Allein im Stadtgebiet Leipzig hat die Polizei in der Woche vom 25. bis zum 31. Januar 268 Verstöße gegen die sächsischen Corona-Regeln gemeldet. Bei den Kontrollen fehlten am häufigsten die triftigen Gründe zum Verlassen der Unterkunft. Zudem wurde sich mehrfach nicht an die vorgeschriebene zulässige Personenanzahl gehalten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde unter anderem in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Eilenburg eine Feier in einem Jugendclub aufgelöst.

Außerdem mussten Beamte am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof einschreiten, als sich eine Gruppe von acht Personen entgegen der Vorschriften zusammengefunden hat.

In beiden Fällen wurden die Betroffenen über die Missachtung der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung belehrt und es wurden Anzeigen erstellt.

Von almu