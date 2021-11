Mehr als 50 Autos im Leipziger Zentrum zerkratzt

Leipzig

Als ob die aktuelle Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen nicht schon genug wäre: Unbekannte haben im Leipziger Zentrum innerhalb von nur einer Nacht 51 Autos beschädigt. Zum Ausmaß der dabei verursachten Schäden lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor. 

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zerkratzten die Täter in der vergangenen Woche im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, den Lack der abgestellten Fahrzeuge „auf unbekannte Art und Weise“. Der entstandene Sachschaden lasse sich bisher noch nicht abschätzen, hieß es. Er dürfte allerdings erheblich sein.

Vergleichbarer Fall im vergangenen Jahr

Als im September dieses Jahres im Kreis Zwickau 46 Pkw auf ähnliche Weise beschädigt wurden, waren die Behörden von einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ausgegangen. In Leipzig war es zuletzt im April 2020 zu einem vergleichbaren Fall gekommen. Da hatte ein 29-Jähriger insgesamt 118 geparkte Fahrzeuge in Gohlis-Nord, Möckern und Wahren mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Im aktuellen Fall waren sogar Autos auf innerstädtischen Hotel-Parkplätzen betroffen. Jeweils vier Autos wurden auf dem Parkplatz des Hotels „Westin“ in der Gerberstraße und auf dem Parkplatz des Intercity-Hotels am Tröndlinring beschädigt. Allein in der Büttnerstraße zerkratzten die Unbekannten den Lack von 24 Fahrzeugen, in der Schützenstraße acht, in der Paul-List-Straße zehn und in der Ludwig-Erhard-Straße an der Hausnummer 53 ein Auto. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass zumindest die Fälle an den einzelnen Tatorten im Zusammenhang stehen. Geprüft werde aber auch, ob womöglich alle Taten auf das Konto einer Tätergruppierung oder eines Einzeltäters gehen könnten.

Die Ermittlungen hat der Kriminaldienst des Polizeireviers Leipzig-Zentrum übernommen. Gesucht werden nun Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0341 96634224 entgegen.

Von F. D.