Leipzig

Die Feuerwehr in Leipzig hatte in der Nacht zu Sonntag alle Hände voll zu tun. Gleich mehrere Autos und Mülltonnen brannten in der Messestadt. Zunächst standen gegen 22.30 Uhr in der Neuen Gutenbergstraße im Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg zwei Autos in Flammen. Die Feuerwehr rückte zur Löschung aus.

In der Nacht zu Sonntag standen gleich mehrere Autos in Leipzig in Flammen. Unter anderem brannten Fahrzeuge auf einem Parkplatz und an einem Autohaus.

Nur rund eine Stunde später die nächste Alarmierung: Auf einem Parkplatz in der Fleischergasse in der Innenstadt brannte erneut ein Fahrzeug. Auch die umstehenden Autos auf dem Parkplatz wurden bei dem Brand beschädigt.

Gegen 0 Uhr brannte in der Oststraße im Stadtteil Reudnitz eine große Mülltonne, die sich mitten auf der Straße befand. Nur zwanzig Minuten später musste die Feuerwehr dann zur Mercedes-Benz Niederlassung in der Richard-Lehmann-Straße im Zentrum-Südost ausrücken. Dort standen insgesamt fünf abgestellte Autos in Flammen. Drei von ihnen standen unmittelbar nebeneinander, zwei weitere waren mit etwas Abstand geparkt worden.

Von RND