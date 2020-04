Leipzig

Am Osterwochenende sowie am Dienstag ist es an mehreren Orten in Leipzig zu Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter nachts zu. In einem Fall zerschlugen Unbekannte am Dienstag gegen 3.30 Uhr mit einem Gullydeckel die Außenscheibe eines Autohauses in der Zwickauer Straße. Sie entwendeten aus einem Ausstellungsraum zwei Fahrräder, die einen Wert im unteren vierstelligen Bereich hatten.

Zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr des gleichen Tages verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Schnellrestaurant im Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Minikühlschrank. Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstagmorgen brachen Täter in eine Gaststätte in der Max-Liebermann-Straße ein und versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Einbrecher entkamen mit mehreren Flaschen Alkohol und diversem Werkzeug. Insgesamt lag der Wert der gestohlenen Waren im mittleren vierstelligen Bereich.

In eine weitere Gaststätte brachen Unbekannte in der Karl-Heine-Straße ein. Die Diebe flohen mit Spirituosen, Küchengeräten sowie Kartons mit Druckerpatronen. Der Schaden liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im niedrigen vierstelligen Bereich.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

