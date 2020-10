Mehrere Fahrzeuge der Leipziger Stadtreinigung mit Farbe besprüht

Leipzig

Unbekannte haben am Wochenende mehrere Maschinen der Leipziger Stadtreinigung mit Farbe besprüht. Die Täter seien zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf das Gelände in der Richard-Lehmann-Straße eingedrungen, teilte die Polizei mit. Insgesamt wurden Schriftzüge in unterschiedlichen Farben und Größen – teils über einem Meter – an sechs Lkws und einer Arbeitsmaschine der Stadtreinigung angebracht. Die Kripo ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Eine Schadenssumme stand am Montag noch nicht fest.

Von CN