Leipzig

Drei betrunkene Männer haben am Donnerstagabend mehrere Frauen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt sexuell genötigt. Wie die Polizei mitteilte, umarmte einer der Tatverdächtigen die Mitarbeiterin eines Marktstandes am Nikolaikirchhof gegen ihren Willen, so dass sich diese aus der Umklammerung lösen musste.

Als ein 27-jähriger Passant die Männer auf ihr Fehverhalten gegen 20.45 Uhr ansprach, wurde er daraufhin von den Tätern geschlagen und zu Boden getreten. Mehrere Begleiter der Frau versuchten die Situation zu entschärfen, doch die Täter schlugen sowohl den Männern als auch den Frauen ins Gesicht.

Ein 23-jähriger Hauptverdächtige spuckte den anwesenden Frauen ins Gesicht, beleidigte diese und entblößte sein Geschlechtsteil. Kurz darauf flüchteten der 23-Jährige und die Mittäter in Richtung Hauptbahnhof. Einer verständigten Polizeistreife gelang es wenig später, den Hauptverdächtigen zu stellen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,1 Promille festgestellt und auch ein Drogentest fiel positiv aus. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Nötigung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Zeugen gesucht

Die beiden Begleiter entkamen den Beamten. Nach ihnen wird nun gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Die Täter wurden von den Beteiligten wie folgt beschrieben:

Beide seien zwischen 26 und 32 Jahre alt. Einer habe dunkelblonde bis graue Haare und sei zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen grauen Pullover mit Schriftzug und eine weitgeschnittene Hose. Die zweite Person sei schlank und 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat hellblonde Haare, blaue Augen und ein eckiges Gesicht. Er trug eine dunkelblaue Jacke mit gelbem oder orangenem Reißverschluss und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier im Leipziger Zentrum in der Dimitroffstraße 1 zu melden oder unter der Telefonnummer: (0341) 966-34224.

Von ebu