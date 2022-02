Mehrere Karambolagen: 82-jähriger verursacht Unfall bei Rettungseinsatz

Leipzig

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall gibt Leipzigs Rettungskräften und Polizisten Rätsel auf: Wegen eines Rettungseinsatzes in der Delitzscher Straße, Höhe Hausnummer 58, fuhr gegen 10.30 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem BWM X3 in einen Stau, den mehrere Rettungswagen verursacht hatten, um in einem der benachbarten Häuser einem dringend behandlungsdürftigen Patient zu versorgen.

Dieses Bild bot sich den Rettern, als sie von ihrem Einsatz in einem benachbartem Haus zurückkehrten. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Der Senior versuchte daraufhin zu wenden und könnte dabei nach Angaben der Polizei selber gesundheitliche Probleme bekommen haben. Bei dem Wendemanöver krachte er mit seinem Auto in einen Betonpfosten für die Straßenbahn-Oberleitung und in einen der abgestellten Rettungswagen. Als die Retter wieder aus ihrem Haus kamen, war ihr Fahrzeug kaputt und ein Auto klebte an den hinteren Türen eines der Rettungsfahrzeuge.

Rätselraten nach dem Unfall: Was war mit dem Fahrer los? Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Weil der BMW-Fahrer zunächst nicht in ein Krankenhaus gebracht werden wollte, musste für ihn noch ein Notarzt angefordert werden. Nach Polizeiangaben wurde er anschließend doch in eine Klinik gebracht.

Von Andreas Tappert