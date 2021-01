Mehrere Personen nach Brand im Leipziger Süden im Krankenhaus 

Leipzig

Nach einem Wohnungsbrand im Leipziger Süden mussten am Samstagabend mehrere Mieter ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer gegen 22 Uhr im vierten Geschoss eines Hauses in der Brandvorwerkstraße aus. Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Mieter der betroffenen und einer gegenüberleigenden Wohnung mussten anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es hieß, sind die betroffene Wohnung sowie die Räume darunter nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat unterdessen

Von joka